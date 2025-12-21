Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Halkımızın varoluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Turgut mesajında şu ifadelere yer verdi:

“21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türk halkına yönelik başlatılan saldırılar, toplumumuzun tarihine derin acılarla kazınmış; yüzlerce insanımız şehit düşmüş, binlercesi yerinden edilerek insanlık dışı koşullara maruz bırakılmıştır. Bu karanlık süreç, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve onurlu yaşam iradesini kırmak yerine, milli birlik ve direniş bilincini daha da güçlendirmiştir.

KIBTES olarak, geçmişte yaşanan bu acıların unutulmamasını, tarihsel gerçeklerin çarpıtılmadan yeni kuşaklara aktarılmasını ve milli mücadelenin eğitim yoluyla doğru şekilde öğretilmesini hayati bir sorumluluk olarak görmekteyiz.

Toplumların geleceği, geçmişleriyle yüzleşme ve onlardan ders çıkarma cesaretiyle şekillenir. Bu anlamlı haftada bir kez daha vurguluyoruz ki; şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, barış, özgürlük ve egemenlik değerlerinden asla taviz verilmeyecektir. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele, yalnızca bir geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de teminatıdır.

Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nı saygıyla selamlıyoruz.”