Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Kıbrıs Türk basınının amiral gemisi ve ülkenin örnek kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, Ajans’ın 52’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TAK’ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bengihan, Ajans’a ve çalışanlarına başarılı, üretken ve çalışma barışının hakim olduğu nice yıllar diledi.

“Ülkenin en disiplinli ve verimli kurumlarından biri olan TAK’ı bugünlere taşıyan ve bulunduğu noktada önemli pay sahibi olan, mesai mefhumu tanımadan büyük bir özveriyle çalışan gerek mevcut gerekse geçmiş tüm personele sağlıklı ve mutlu nice yıllar dileriz” diyen Bengihan, yaşamını yitirenleri de saygıyla andı.

TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün sesi ve hafızası olduğuna vurgu yapan Bengihan, Ajans’ın bir devlet kurumu olmanın gerektirdiği ilkelerin yanı sıra; gerçeklere bağlılık, tarafsızlık, kamu yararını gözetme, özel yaşamın gizliliğine saygı, doğruluk, şeffaflık ve etik kurallar gibi temel gazetecilik ilkelerine hassasiyetle uyması nedeniyle Ajans yönetimini kutladı.

Bengihan, TAK’ın altyapı imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte verimliliğinin ve çalışmalarının daha üst seviyelere taşınacağına olan inancını da dile getirdi.