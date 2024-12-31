Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, halkın günden güne yoksullaştığını, hükümetin halka yeni yıl hediyesi olarak hayat pahalılığını körükleyecek KDV artışı reva gördüğünü belirterek bunu kınadı.

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

“2024 yılı çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirli kesimler için oldukça zor bir yıl oldu.

Yüksek enflasyon nedeniyle halkın alım gücü günden güne erirken Hükümet, pahalılığı önleyici tedbirler almak yerine adeta emekçi düşmanı gibi davranmıştır. Bir yandan Hayat Pahalılığı ödeneğinin maaşlara yansıtılmasında konsolide uygulamasının ortadan kaldırılması için yasa değişikliği hazırlarken diğer yandan Çalışanların Anayasal hakkı olan Toplu Sözleşme hakkına el uzatmıştır. Bunlar yetmezmiş gibi hayatı ucuzlatacak adımlar atmak bir yana 28 Aralık tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konan değişiklikle yüzde sıfır olan birçok mal ve hizmetin KDV oranı yüzde 5’e, yüzde 5 olanların oranı ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Günden güne yoksullaşan halkına yeni yıl hediyesi olarak hayat pahalılığını körükleyecek olan KDV artışını reva gören halk düşmanı UBP-DP-YDP Hükümetini şiddetle kınar, yeni yılla birlikte halkın yakasından düşmelerini talep ederiz.”