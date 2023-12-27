Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti yapma" suçlarıyla kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in İstanbul'da yapılan Kafes-25 operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını, "hepsini tek tek kafesin içine koyacaklarını" belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan operasyona değinen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Kafes-25 operasyonuyla yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder'in Hamburg'da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı, Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kilogram marihuana ve 154 kilogram kokain ticareti yapmakla suçlandığı, Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1,1 ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı, Joseph Johannes Leijdekkers isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa'daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi."

Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Operasyon sonucunda 41 bin 850 avro ve 38 bin Türk lirası, 4 Rolex marka kol saati, 5 cep telefonu ile 3 sim kart, farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi." ifadesini kullandı.