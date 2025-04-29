Kırmızı Palmiye Böceği ve Kaktüs Koşnili Zararlıları ile Alternatif Mücadele Yöntemleri eğitimi verilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hurma ve palmiye ağaçlarında zarar yapan Kırmızı Palmiye Böceği (Rhynchophorus ferrugineus) ve Diken İnciri – Babutsa bitkisinde zarar yapan Kaktüs Koşnili (Dactylopius opuntiae) zararlıları ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda 2 Mayıs Cuma günü saat 10:00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Eğitim Salonu’nda eğitim düzenlenecek.

Eğitim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü’nden Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan tarafından verilecek.