Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, TBMM temsilcisi Bekir Bozdağ, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov’un yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen heyetler de yer aldı.

Törende, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı.

Mesaj teatisi sonrasında Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar, atletler tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim edildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.

Halk dansları gösterisi ile TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından resmigeçit başladı ve bu sırada Türk Yıldızları da semalardan uçarak tören alanındakileri selamladı.