KKTC, Bakü’de düzenlenen VI. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali’nde temsil edildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 22-26 Mayıs’ta gerçekleştirilen festivale, Kültür Dairesi organizasyonu ve katkılarıyla KKTC’yi temsilen; Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Yazar ve Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız’ın başkanlığında, Akademisyen ve Çocuk Edebiyatı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Müzisyen ve Karikatürist Dolgun Dalgıçoğlu katıldı.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, şair Ülkü Alemdar’ın da katılım gösterdiği KKTC heyeti, KKTC ve Macaristan Günü’nde Kıbrıs Türk şiiri ve şarkılarından örnekler seslendirdi. Prof. Dr. Ahmet Güneyli’nin Kıbrıs Türk edebiyatı hakkında bilgi veren bir konuşma da yaptığı KKTC gününde stantlar kurularak Kıbrıs Türk yazın sanatını tanıtan kitaplar sergilendi.

Bakü Temsilcisi Ufuk Arca Turganer’in de konuşma yaparak KKTC heyetine eşlik ettiği festival boyunca, KKTC standını ziyaret eden ilgililere, Kültür Dairesi’nin KKTC’den gönderdiği kitaplar ile Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı broşür ve kitapçıklar hediye edildi.

KKTC’nin yanı sıra, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırkızistan ve Macaristan’dan edebiyatçı ile araştırmacıların katıldığı ve Bakü İlimler Akademisi parkında yer alan festivalde her gün iki ülkeye ayrılarak özel etkinlikler düzenlendi.

Dört gün boyunca kitap tanıtımları, imza günleri, şiir dinletileri, müzik performansları ve edebi paneller gerçekleştirilen festivalde, Uluslararası Türk Eser Sahipleri Birliği’nin (BEYTÜM) girişimiyle Türk dünyası edebiyatçılarının eserlerinin karşılıklı dillere çevrilmesi ve uyumlaştırılması konularında köprü görevi üstlenecek bir yayınevinin kurulması kararlaştırıldı.

Yayınevinin kurulması çalışmalarını yürütecek bir kurul oluşturan Uluslararası Türk Eser Sahipleri Birliği’nin, KKTC temsilciliğine Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Yazar ve Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız getirildi.