Medya Etik Kurulu, Mağusa Haber Ajansı, Ada Pusula ve Kıbrıs Dakik hakkında uyarma kararı aldı.

Kurul, Mağusa Haber Ajansı, Ada Pusula ve Kıbrıs Dakik tarafından yayımlanan intihar haberlerinin gazetecilik meslek etiği bakımından sorunlu olduğu kanaatine vardıklarını açıkladı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Mağusa Haber Ajansı’nda yayımlanan bir intihar haberiyle ilgili şikayetin kurula ulaştığı ve yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu yayının ve kurulun aynı haberle ilgili tespit ettiği Ada Pusula ile Kıbrıs Dakik adlı internet sayfalarındaki yayınların, gazetecilik meslek etiği bakımından sorunlu olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Haberdeki öznenin çocuk olmasının, medya kuruluşlarının sorumluluğunu daha da ağırlaştırdığı vurgulanan açıklamada, çocukların konu olduğu olaylarda yayın dili, görsel kullanımı ve kimlik çağrışımı yaratabilecek tüm unsurlar konusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtildi.

-“Olay, özendirici veya taklit riskini artırabilecek unsurlarla sunulmamalı”

İntihar olaylarının haberleştirilmesinde, kamuoyunun bilgi edinme hakkı ile insan yaşamına, toplumsal hassasiyetlere ve özellikle çocukların korunmasına ilişkin etik sorumluluklar arasında son derece dikkatli bir denge kurulmasını gerektirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Gazetecilik meslek ilkeleri, intihar olaylarında kullanılan yöntemin ayrıntılı biçimde aktarılmamasını, olayın özendirici veya taklit riskini artırabilecek unsurlarla sunulmamasını ve olayı gösteren görsellerin yayımlanmamasını açık biçimde öngörmektedir.

Kurulumuzun değerlendirmesinde, haberde kişinin intiharı hangi araçla ve ne şekilde gerçekleştirdiğine ilişkin detaylara yer verilmesinin, kullanılan görselin ve olay yerine ilişkin unsurların puslu biçimde sunulmuş olsa dahi intihar davranışını özendirici, örnekleyici ve taklit riskini artırıcı etki yaratabileceği sonucuna ulaşılmıştır.”

-“ Haberdeki öznenin çocuk olması, medya kuruluşlarının sorumluluğunu daha da ağırlaştırıyor”

Haberdeki öznenin çocuk olmasının, medya kuruluşlarının sorumluluğunu daha da ağırlaştırdığı vurgulanan açıklamada, çocukların konu olduğu olaylarda yayın dili, görsel kullanımı ve kimlik çağrışımı yaratabilecek tüm unsurlar konusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Bu tür olaylarda etik sorumluluğun yalnızca haberin öznesine değil, geride kalan aile bireylerine, yakın çevreye ve toplum üzerindeki olası etkilerine karşı da gözetilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Bu çerçevede Medya Etik Kurulu, Mağusa Haber Ajansı, Ada Pusula ve Kıbrıs Dakik hakkında uyarma kararı almıştır.” denildi.

Çocuk yaşta bireylerle ilgili konularda kamusal makamların hak temelli ve koruyucu yaklaşım benimsemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kurulumuz, aynı olayda Polis Basın Subaylığı tarafından isim verilerek açıklama yapılmasını da doğru bulmamaktadır. Özellikle çocuk yaşta bireyleri ilgilendiren adli olaylarda kamusal makamların da hak temelli ve koruyucu bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Daha önce 18 yaşın altında gerçekleşen pek çok adli olayın polis basın bültenlerinde yayımlanmadığı bilinmektedir. Aynı etik yaklaşımın bu olay bakımından da gözetilmesi gerektiği açıktır. Polis makamlarının olaylar hakkında bilgi paylaşırken isim açıklama ya da açıklamama konusunda dengeli, adil ve tutarlı bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir.”

Medyanın görevinin, trajedileri sansasyon nesnesine dönüştürmek değil, kamuoyunu bilgilendirirken insan onurunu, toplumsal duyarlılığı ve yaşam hakkını koruyan bir yayıncılık anlayışını güçlendirmek olduğu belirtilen açıklamada, tüm medya kuruluşları ve kamusal bilgi paylaşımı yapan kurumlar, özellikle çocukları ilgilendiren hassas olaylarda etik sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet edildi.

Medya Etik Kurulu, sosyal medya kullanıcılarını da, bu tür hassas içeriklerin paylaşılması, yaygınlaştırılması ve etkileşiminin artırılması konusunda daha dikkatli ve sorumlu davranmaya çağırdı.