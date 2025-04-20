KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çocuklara yazlık pijamalar hediye eden Dernek, pasta, balonlar ve çeşitli oyunlarla çocuklara eğlenceli ortam sağladı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği açıklamasında, çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sevgi dolu bir ortamda destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi