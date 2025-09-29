KKTC Karadeniz Kültür Derneği, şeffaf sandığa atılan zarfsız oy pusulalarının, açılabildiği ve kullanılan oyun başkaları tarafından görülebildiğini belirterek, oy pusulalarının zarfa konulmasının seçimin güvenirliğini artıracağını kaydetti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada bu durumun seçmenin güvensizlik hissetmesine, gerilmesine ve seçime katılma noktasında da tereddütte düşmesine sebep olduğu savunuldu.

Açıklamada, “Demokratik seçimlerde en önemli unsur vatandaşların özgürce seçme hakkına sahip olmaları ve kullandıkları oyların başkaları tarafından görülmemesini sağlayan güvenlik önlemleridir.” denildi.