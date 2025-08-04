Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 1985 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kupa Koşusu, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti.

Meclis Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre bu yıl 41.’si düzenlenen koşuda toplamda yedi at yarıştı. Birinciliği Madam Oracle adlı safkan kazandı.

Yarışı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce protokol tribününden takip etti.

Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde, kazanan atın sahibi adına TJK Yönetim Kurulu Üyesi S. Selman Taşbek’e kupası, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından takdim edildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, safkanın antrenörü adına yine Selman Taşbek’e plaket sunarken; başarılı jokey Ahmet Çelik’e ise plaketini İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli verdi.