Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim ve Komite Üyesi UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyonları Başkanları İkinci Toplantısı’na katıldı.

Toplantı, “İklim Değişikliği ve Sağlık: Yasamanın İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkilerine Müdahalesi” temasıyla düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya KKTC heyetiyle birlikte Türkiye, Özbekistan ve Kırgızistan Meclis heyetleri katılırken, Kazakistan heyeti çevrimiçi olarak toplantıda yer aldı.

Toplantı öncesinde, katılımcı heyetler Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in anıt mezarını ve Azerbaycan Şehitliği’ni ziyaret ederek anıtlara çiçek bıraktı. Ardından heyetler, toplantının gerçekleştirileceği Azerbaycan Milli Meclisi’ne geçti.

Toplantıda, milletvekilleri Filiz Besim ve Ahmet Savaşan, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ve yasamanın bu konuda alması gereken önlemler üzerine konuşmalar yaptı.

-Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov’la görüşme

Konuşmaların ardından, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov, konuk heyetleri makamında kabul etti. Kabul sırasında, ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi, sağlık ve çevre alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Ahmedov konuşmasında, konuk heyetlerin Bakü ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türk dünyasının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantının ardından katılımcılar, TÜRKPA Sekretaryası’na resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Genel Sekreter Büyükelçi Mehmet Süreyya Er, TÜRKPA’nın mevcut faaliyetleri, hedefleri ve Türk dünyasındaki parlamenter iş birliğini geliştirme konusundaki çalışmaları hakkında heyetlere bilgi verdi. Görüşmede, TÜRKPA’nın sağlık, çevre ve sosyal politika alanlarındaki projeleri ele alınırken, üye ülkeler arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik stratejiler de tartışıldı.

Cumhuriyet Meclisi heyetine Bakü’deki temaslarında, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve Bakü Temsilciliği 3. Sekreteri Görkem Reis eşlik etti.

Toplantıların, Türk devletleri arasında iklim değişikliği ve sağlık ilişkisine dair ortak çözümler geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.