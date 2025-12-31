KKTC Milli Olimpiyat Komitesi yeni yılı kutladı.

Komite Başkanı Orçun Kamalı, mesajında, bir yılı daha emekle, dirençle ve inançla geride bıraktıklarını, tüm sınırlılıklara ve belirsizliklere rağmen, federasyonların kendi alanlarında onurla mücadele ettiğini, sporun evrensel değerlerini kararlılıkla temsil ettiğini belirtti.

Kamalı, mesajında şunları kaydetti:

“2025 yılının sonuna gelirken, bizleri en çok gururlandıran şey sadece başardıklarımız değil, KKTC MOK ailesi olarak birlikte nasıl başardığımızdır.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak biliyoruz ki spor yalnızca bir rekabet alanı değil; eşitlik, saygı ve insan onurunun ifadesidir. Olimpik ruh; ayrımcılığın reddini, adil katılımı ve barışı savunur. Bu değerler yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Yeni yılda hedefimiz sporcularımızın görünürlüğünü artırmak, başarılarını belgelemek, uluslararası spor dili ve hukuku zemininde adil temsil için çalışmalarımızı güçlendirmektir. Sessiz kalmayacak, görünmezliği normalleştirmeyeceğiz.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyor; sporcularımıza, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve tüm paydaşlarımıza sağlıklı, başarılı ve umut dolu bir yıl diliyoruz.”