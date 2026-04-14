KKTC’de geçen hafta meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık raporuna göre, 6-12 Nisan tarihlerini kapsayan sürede ülke genelinde toplam 62 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1’i ölümle, 21’i yaralanmayla, 40’ı ise hasarla sonuçlandı.

- Sürat ilk sırada… Toplam hasar 3 milyon 680 bin 700 TL

Raporda, kazaların nedenlerinde süratli araç kullanmak (24) öne çıkarken; dikkatsiz sürüş (11), kavşakta durmamak (10), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7) başlıca sebepler arasında yer aldı. Toplam hasar miktarının 3 milyon 680 bin 700 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı da Lefkoşa 20, Girne 16, Gazimağusa 12, Güzelyurt 9 ve İskele 5 olarak açıklandı.

- Trafik denetimleri... Bin 420 sürücü hakkında işlem, 139 araç trafikten men, 10 sürücü tutuklu

Öte yandan, aynı dönemde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 808 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 420 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

139 aracın trafikten men edildiği ve 10 sürücünün tutuklandığı denetimlerde rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“Sürat (722), mobil araçlarla tespit edilen sürat suçları (53), tehlikeli sürüş (20), dikkatsiz sürüş (30), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (104), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (4), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (28), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (13), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (29), trafik levha ve işaretlerine uymamak (46), trafik ışıklarına uymamak (5), muayenesiz araç kullanmak (59), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (37), yolcu taşıma ‘T’ işletme izinsiz araç kullanmak (4), özel eşya taşıma ‘B’ işletme izinsiz araç kullanmak (3), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (13), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (3), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (14) ve 286 diğer trafik suçları.”