KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa Karpaz yolunda trafik kazası

Gazimağusa - Karpaz anayolunda Mehmet Ölmez (E-47), 342 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UU 967 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, “Granel çemberine” geldiği zaman, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu önünde aynı istikamete doğru seyredip çemberde seyreden araçlara yol vermek için durmak zorunda kalan Ali Evran (E-67) yönetimindeki TLF 207 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ölmez, İskele Sağlık Ocağında yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. Alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ölmez daha sonra tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Trafik denetimleri

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 237 araç sürücüsü kontrol edilirken, 458 araç sürücüsü rapor edildi.

Rapor edilen araç sürücülerinin; 105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz, 8’i sigortasız araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 458 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan 3 araç sürücüsü tutuklanırken, 49 araç ise trafikten men edildi.