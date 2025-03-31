Türkiye'nin ünlü sanatçısı Volkan Konak ülkemizde hizmet veren Grand Sapphire Hotel’deki konserinde kalp krizi geçirdi.

Konak, konserin ortasında aniden fenalaşarak yere düştü.

Olayın hemen ardından konser alanında bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 00.17’de Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak'ın, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“30 Mart 2025 tarihinde saat 23:23 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine, 112 acil sağlık ekibimiz, sanatçının konser verdiği Konser verdiği otel’e hızla intikal etmiştir. O esnada konser alanında bulunan hekimler ile 112 ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika süreyle CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon( Temel Yaşam Desteği)) uygulanmış ve ardından entübe edilerek saat 00:10’da hastanemize sevki gerçekleştirilmiştir.

Sanatçı, 00:17’de hastanemize “Ex duhul” olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği (CPR) uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır.

Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00:42’de hayatını kaybetmiş (ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.

Merhum Volkan Konak’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”