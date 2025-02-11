Güney Kıbrıs’ta Rum polisinin, biri kadın dördü erkek toplam beş İsrailliyi tutuklaması olayının arkasında, KKTC’den Güney Kıbrıs’a, oradan da İsrail’e sistematik olarak gümrüksüz tütün ürünleri götüren bir çetenin olduğuna inandığı haber verildi.

Söz konusu kişilerin bir tekneyle İsrail’e binlerce gümrüksüz sigara götürmeye hazırlandığını yazan Politis gazetesi, teknenin geçen pazar günü Larnaka’daki balıkçı limanından ayrılmak üzere olduğu sırada Larnaka polisinin gümrük dairesi dahil çeşitli birimlerle iş birliği içerisinde düzenlediği büyük operasyon sonucunda söz konusu kişilerin yakalandığını ve göz altına alındığını belirtti.

Yakalanan kişilerin ikisinin 37, birinin 39, birinin 31 ve kadının da 34 yaşında olduğunu kaydeden gazete, sorgu memurlarının tutuklanan şahısların bir çetenin üyesi olduğunu düşündüğünü yazdı.

Çetenin faaliyetlerinin Rum Gümrük Dairesinin merceğinde olduğunu kaydeden gazete, dört erkek şahsın tekneye, gümrüksüz sigaraların bulunduğu karton kutularla dolu yüzlerce koliyi yüklerken suçüstü yakalandığını ifade etti.

Söz konusu teknenin Güney Kıbrıs dışına seyahat etme hakkı olmadığını, dolayısıyla Larnaka açıklarında sigaraları alıp İsrail’e götürecek ikinci bir tekneyle buluşma ayarlanıp ayarlanmadığının araştırıldığını kaydeden gazete, zanlıların KKTC’den büyük miktarlarda sigara satın alıp akabinde bunları İsrail’e götürüp orada çok büyük fiyatlara sattıklarına inanıldığını yazdı.

Olaya Güney Kıbrıs’ta ikamet eden başka şahısların da müdahil olması ihtimal dışında tutulmazken, Larnaka’daki balıkçı limanında yapılan operasyonun ardından polisin araştırmalarının, biri van tipi iki araca, bir otel odasına aynı zamanda zanlıların Larnaka’da sahip oldukları veya kiraladıkları bir eve çevrildiği belirtildi.

Polisin söz konusu yerlerde yaptığı operasyon sonucunda aralarında özellikle pahalı saatlerin yer aldığı değerli eşyalar, 50 bin Euro, değeri yarım milyon Euro’yu aşan 10 bin 503 karton sigara aynı zamanda içerisinde az miktarda kokain bulunan bir çanta ele geçirildiğini kaydeden gazete, polisin araştırmaları sırasında 34 yaşındaki kadının da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Ele geçirilen şeylerin çetenin yasadışı faaliyetlerinin sonucu olduğunun düşünüldüğünü kaydeden gazete, zanlıların yakın geçmişte de benzer şekilde KKTC’den İsrail’e büyük miktarda gümrüksüz sigara götürdüğünün düşünüldüğünü öne sürdü.

Zanlıların dün Larnaka mahkemesi karşısına çıkarıldığını ve dört erkek şahsın 4 gün, kadının ise bir gün gözaltında kalmasına karar verildiğini kaydeden gazete, olayın aydınlatılması için pek çok araştırma yapılması gerektiğini ayrıca KKTC’de tütün ürünlerini bu kişilere tedarik eden kişilerin tespit edilmesi çabasıyla İsrail makamları, Interpol ve suçlarla ilgili iki toplumlu teknik komitenin de bilgilendirileceğini ekledi.