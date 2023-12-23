Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşlanı Ersin Tatar mesajında, “Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda hayatını kaybeden 6 askere rahmet, 1 yaralıya da şifa dileyerek, “Kahraman Türk ordusuna yapılan bu hain ve kalleş saldırıyı kınıyorum” dedi.

Töre, şehitler için yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

“Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı bilgisini öğrenmiş bulunmaktayım. Kahraman Türk ordusuna yapılan bu hain ve kalleş saldırıyı kınıyorum. Terör örgütünün yapmış olduğu bu saldırıya misli ile karşılık verileceğinden eminim. Şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar diliyorum.”

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Irak’ın kuzeyinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Anavatanımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun.”

TAÇOY

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, terör saldırısında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 6 askerimizin şehit olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Anavatan Türkiye’nin terörle mücadelesinde yaşamlarını yitiren kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz eder, başta aileleri olmak üzere tüm yüce Türk Ulusu’na baş sağlığı dileklerimi sunarım.

Şu asla unutulmamalıdır ki, başta terör olmak üzere, Türk Milleti’nin toprak bütünlüğü ile birlik ve beraberliğine yönelik hiçbir tehdit başarıya ulaşamayacaktır.

Şehitlerimizin ruhları şad olsun…”

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Emekli Subaylar Derneği, "Türkiye’de Kuzey Irak Pençe Harekât bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve mukabilinde sağlanan temasta 6 kahraman Mehmetçiğin şehit olmasını büyük bir üzüntüyle karşıladığını" kaydetti ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Dernekten yapılan açıklamada, “Aziz şehitlerimize allahtan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar dilerken, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ulusumuza ve kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Başın sağolsun Türkiyem” ifadelerine yer verildi.