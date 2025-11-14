Kıbrıs Türk halkının özgürlük, demokrasi ve kendi kaderini tayin etme azminin en güçlü ifadesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42’nci yıldönümü, ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalara katılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de bugün ülkeye gelecek.

Törenler bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

Ardından saat 15.00’te Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nda, saat 15.30’da ise Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda tören düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen "Cumhuriyet Korteji" bugün saat 10.00’da Lefkoşa Diren Çemberi Anıtı (Mor Çember) önünden başlayacak ve Cumhurbaşkanlığı’nda sona erecek.

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek Fener Alayı bugün saat 17.30'da Gazimağusa DAÜ Çemberi’nde başlayacak, İsmet İnönü Bulvarı’nda (Macro AVM önü) sona erecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42’nci yıldönümü çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, eşi Oya Öztürkler ile birlikte bugün saat 19.00’da resepsiyon verecek.

- Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik kabulü

Yarınki törenler Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 08.45’teki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tören sona erecek.

- Resmigeçit töreni

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da İstiklal Marşı, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramlarının kutlanmasıyla başlayacak.

Mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı temsilcisinin konuşmasıyla devam edecek tören, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Konseri’nin ardından resmigeçitle sona erecek.

- Cumhuriyet Şöleni korteji

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreninin ardından kutlamalar Girne’ye taşınacak. Girne Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde gösteri yapacak.

Aynı gün Girne’de 14.45-17.00 saatleri arasında “Gençlik Dairesi Cumhuriyet Şöleni” korteji yapılacak. Kortej, eski Girne Belediye Binası, Girne Atatürk Anıtı ve Girne Antik Liman güzergahını izleyecek.

- Cumhurbaşkanlığında resepsiyon

KKTC'nin 42’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yarın akşam saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığında resepsiyon düzenlenecek.

-Gemiler ziyarete açılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın muharip unsurlarından TCG Gür Denizaltısı (S-357), TCG Mızrak Hücumbotu (P-332), TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Gökçeada Fırkateyni (F-494) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Yarın 10.00-12.00 ve 14.00–17.00 saatleri arasında TCG Gür Denizaltısı (S-357) ve TCG Mızrak Hücumbotu (P-332) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Gökçeada Fırkateyni (F-494) ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

- İlçelerdeki törenler

Kaymakamlıklardan verilen bilgiye göre, Cumhuriyetin 42’nci yıl dönümü ilçelerde de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Lefkoşa’da Şehitler Anıtı’ndaki tören, saat 08.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erecek.

Girne’de, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’te çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak ve resmîgeçit düzenlenecek.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı, Gazimağusa’da düzenlenecek törenlerle kutlanacak. İlk tören yarın saat 14.30’da Zafer Anıtı önünde çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.

İkinci tören ise, saat 15.00’te İsmet İnönü Bulvarı’nda yapılacak. Tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, şiir okunması ve tören geçişi ile tamamlanacak.

Güzelyurt’ta, ilk tören saat 11.45’te Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinden sonra Yıldönümü Özel Defteri imzalanacak.

İkinci tören ise saat 12.00’de müze önünde gerçekleştirilecek; şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak ve resmî geçit töreni yapılacak.

İskele’deki tören, saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda başlayacak. Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Konuşmalar, şiir okunması ve halk dansları gösterisinin ardından tören geçişiyle etkinlikler sona erecek.

Lefke’de, Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiirlerin okunması, halk dansları gösterisi ve konuşmaların ardından tören, resmî geçit ile tamamlanacak.

- Bucaklar

15 Kasım dolayısıyla ilçelerin yanı sıra bucaklarda da çeşitli törenler ve kutlamalar yapılacak.

Mehmetçik’teki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Tören, konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından sona erecek.

Akdoğan’daki tören, saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek. Program; anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak, konuşmalar ve şiirlerin okunması ardından tamamlanacak.

Geçitkale’deki tören ise, saat 09.00’da Kasaba Meydanı’nda yapılacak. Aynı gün 09.30’da Geçitkale–Boğaziçi Şehitlerini Anma ve Direnişi Günü töreni de gerçekleştirilecek.

Yeniboğaziçi’ndeki Boğaziçi Şehitlerini Anma ve Direnişi Günü töreni ise saat 11.30’da Şehitler Anıtı’nda yapılacak. Program; anıta çelenklerin sunumu, saygı duruşu, konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından dua ile sona erecek.

- Diğer etkinlikler

KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri bugün saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı’nda, yarın ise saat 15.30’da Gazimağusa Macro AVM önünde yapılacak.

Kültür Dairesi ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu iş birliğinde, “Zamanın Baskısı” adlı serginin açılışı ile Fevzi Yalın’ın “Geçtiğimiz Günler” kitabı imza günü ise, 19 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

- Konser ve spor etkinlikleri

Öte yandan, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı belediyeler ile spor federasyonları da çeşitli organizasyonlar yapıyor.

Güzelyurt Belediyesi tarafından organize edilen 1. Cumhuriyet Konserleri, bugün ve yarın Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek.

Konser programı kapsamında, bugün Türkiye’den İkilem, yarın ise Murat Kekilli, Kapalı Pazar Meydanı’nda saat 19.00’da sahne alacak.

Taekwondo-Judo-Karete-Aikido-Hapkido-Kung Fu-Kurash-Wushu Federasyonu bugün saat 16.00’da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde “Htong-Pumse Müsabakası” düzenleyecek.

Binicilik Federasyonu’nun Cumhuriyet Kupası ise, yarın saat 10.00’da Gazimağusa Royal Riding Club’ta gerçekleştirilecek.

Futbol Tenisi Federasyonu’nun Cumhuriyet Kupası da pazar günü, 09.00–16.30 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.

-Resmigeçit töreni nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı kapatılacak

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı resmigeçit töreni dolayısıyla yarın geçici olarak trafik akışına kapatılacak.

Saat 07.00’den itibaren Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahı törenin sona ereceği saate kadar trafik akışına kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarih ve saatlerde sürücülerin kullanabileceği alternatif yol güzergahları şöyle:

“Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Girne-Lefkoşa Anayolu-Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.”