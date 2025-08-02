Bugün görevine başlayan KKTC’nin yeni Londra Temsilcisi Aysan Mullahasan Atılgan, "Amacım Birleşik Krallık nezdinde Kıbrıs Türk halkının haklı davasının duyurulması için azami gayreti göstermek olacaktır" açıklamasını yaptı.

KKTC Londra Temsilcisi Aysan Mullahasan Atılgan, bugün itibarıyla görevine başladığını duyurdu.

Resmi bir açıklama yapan Atılgan, “KKTC Londra Temsilcisi olarak 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla görevime başlamış olmanın gurur ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu önemli ve şerefli görevi devralırken, amacım Birleşik Krallık nezdinde Kıbrıs Türk halkının haklı davasının duyurulması için azami gayreti göstermek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Atılgan, “Kıbrıslı Türklerin Birleşik Krallık’taki köklü varlığını, geçmişten bugüne taşıdığı değeri ve geleceğe dair beslediği umutları birebir yakından gözlemlemiş bir olarak, Kıbrıs Türk toplumunun kaydettiği başarılarla her zaman gurur duydum” dedi.

Aysan Mullahasan Atılgan, “Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun birlikteliğini daha da güçlendirmek, temsil makamının kapılarını herkese açık tutarak ulaşılabilir olmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmek, ekibim ile birlikte öncelikli hedeflerimiz arasındadır” açıklamasını yaptı.

“Üstlendiğim bu görevde, sivil toplum kuruşlarımız ile de geçmişte olduğu gibi yakın temas ve işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğimize gönülden inanıyorum” diyen Atılgan, şöyle devam etti:

“Bu yeni dönemde, Birleşik Krallık’taki Kıbrıs Türk toplumunun görünürlüğünü artırmak, kültürel değerlerimizi tanıtmak ve sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmak için iş birliği içinde çalışmayı temenni eder, hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”