Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında KKTC’ye gelen yolcu sayısında önemli bir artış yaşandı.

Yılın Ocak–Eylül döneminde ülkeye gelen yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 18,9 artarak 1 milyon 887 bin 840’a ulaştı.

Turizmdeki bu yükseliş, Turizm Prestige’in haberine göre, Ada Kıbrıs projesi ve yoğun sezon etkisiyle gerçekleşti.

Turizm Prestige’in haberine göre, Turizm Planlama Dairesi’nin yayımladığı verilere göre 2025 yılı Ocak–Eylül döneminde hava ve deniz yoluyla KKTC’ye gelen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artış gösterdi.

Toplam yolcu sayısı 1 milyon 887 bin 840’a ulaşırken, bunun yüzde 94’ü Ercan Havalimanı’nı kullandı.

1 milyon 780 bin 642 kişi havayoluyla, 88 bin 689 kişi ise denizyoluyla ülkeye giriş yaptı.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 29,6 ile Ocak ayında kaydedildi; Eylül ayı ise 270 bini aşkın yolcuyla en yoğun dönemlerden biri oldu.

TC uyruklu yolcu sayısı yüzde 22,2, diğer yabancı uyrukluların sayısı ise yüzde 2,3 oranında arttı.

Ülke bazında en yüksek artış yüzde 113,1 ile İsrail’den gelirken, Slovenya ve Macaristan da dikkat çekici artış oranlarıyla öne çıktı.

Avrupa ülkelerinden gelen yolcularda artış yaşanırken, Orta Doğu ülkelerinden gelenlerde düşüş görüldü.