Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan Sevilay Sadıkoğlu belgeseli salı günü seyirciyle buluşacak.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, “hayatımıza değer katan kadınlar” belgesel serisinin 22.’si olan belgesel Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da gösterilecek.

Ülkede şair kimliğiyle, kültür-sanat alanındaki gazete yazıları ve televizyon programlarıyla bilinen Sevilay Sadıkoğlu’nun hayatını anlatan belgeselin etkinliğinde konuşmalar yapılacak, tanıtıcı sohbetler edilecek.

KÖDER’in 2024 yılında çekimlerini tamamladığı ilk belgesel olma özelliği de taşıyan yapımda Sevilay Sadıkoğlu’nun ailesi, sevenleri, meslektaşları ve arkadaşları tarafından kendisi hakkındaki düşünce ve anıları paylaşılacak.