Kolej Giriş Sınavları'nın 1’inci basamağı (KGS-1) cumartesi yapılıyor. 8 okulda, iki oturumda yapılacak sınava 2 bin 258 öğrencinin katılması bekleniyor.

14 Haziran Cumartesi yapılacak Kolej Giriş Sınavları İkinci basamak sınavı (KGS-2) sonrasında belirlenecek Kolej Giriş Puanı'na göre 670 öğrenci kolejlere kayıt hakkı elde edecek.

-KGS 1

Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava kayıt işlemlerini tamamlayan toplam 2 bin 258 öğrencinin katılması bekleniyor. Kayıt başvuruları ise şu şekilde dağıldı: Türk Maarif Koleji’ne 480, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 447, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 436, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 335, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 255, Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü’ne 75 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 230 öğrenci başvuruda bulundu.

-Sınav 5 testten oluşuyor

Açıklamada, sınavla ilgili şu bilgiler verildi:

Kolej Giriş Sınavında, eğitim bilimlerinin, ölçme - değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemeler eksiksiz olarak planlanmıştır.

Kolej Giriş Sınavı “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli bir sıralama sınavıdır.

Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından oluşturulmaktadır. Sorular, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış “belirtke tabloları”, “geçerlilik” ve “güvenilirlik” ögeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, sadece üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığımızın basım merkezinde basılmaktadır. Soru kitapçıkları, sınav günü sınav sorumluları” ve “denetmenler eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılmaktadır.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığımızın resmî web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacaktır. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülmektedir.

- KGS-2 14 Haziran'da...

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 14 Haziran Cumartesi yapılacak.

Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2025-2026 Öğretim Yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 100, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 670 öğrenci 2025-2026 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

-Ailelere uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaklaşan sınav öncesinde ailelere yönelik önemli uyarılarda da bulunuldu.

Açıklamada, ailelerin sınav konusundaki tutumunun, öğrencilerin sınava yaklaşımını doğrudan etkilediği belirtilerek, sınav hakkında konuşurken yapıcı, destekleyici ve olumlu bir üslup kullanmalarının önemi vurgulandı.

Ailelerin, çocuklarının sınav sonuçlarından ziyade bu süreçte gösterdikleri çaba ve emeğe odaklanmaları gerektiği ifade edilirken, sonuç ne olursa olsun çocuklara sevildiklerinin hissettirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Bakanlık, sınav öncesi yapılması gereken hazırlıklara da dikkat çekerek ailelere, sınav kılavuzunu mutlaka incelemelerini, sınava giriş şartlarını kontrol etmelerini ve sınavın yapılacağı okulu önceden ziyaret etmelerini önerdi.

Açıklama, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dilekleriyle son buldu.