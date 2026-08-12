Kolombiya’da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234’e yükseldi. 1310’dan fazla kişinin yaralandığı depremde, yaklaşık 2 bin 700 kişi için de kayıp başvurusu yapıldı.

Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia’da kırmızı alarm ilan edilirken, güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Cali’de bazı yollar çökerken, 10 hastanenin hizmet veremediği bildirildi. Quibdo ve Manizales’te ise su, elektrik, iletişim ve ulaşımda kesintiler yaşandı.

Kolombiya Jeoloji Hizmetleri, depremin ardından 70’ten fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini, en büyüğünün 4,8 olduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Deprem Venezuela, Ekvador ve Panama’da da hissedilirken, Venezuela’da bazı binalar, bir katedral ve bir havalimanında hasar meydana geldi.