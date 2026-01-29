Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait, içinde 15 kişinin bulunduğu küçük uçak, Cucuta’daki havalimanından dağlarla çevrili bir yerleşim olan Ocana’ya gitmek üzere havalandı, ancak kalkıştan kısa süre sonra hava trafik kontrolüyle iletişimini kaybetti.

Kolombiya’nın kuzeydoğusunda düşen küçük uçakta, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 15 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Yetkililerin açıklamasına göre, devlete ait havayolu şirketi Satena’ya ait Beech 1900D tipi uçak, öğle saatlerine kısa bir süre kala kalkıştan birkaç dakika sonra hava trafik kontrolüyle bağlantısını kaybetti.

Yakın bir yerleşim yerindeki yetkililerin uçağın düştüğü yeri bildirmesi üzerine arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hava takip verileri, uçağın Kolombiya’nın kuzeydoğusundaki Norte de Santander eyaletinde, Abrego ve La Playa belediyeleri arasındaki ulaşımı zor dağlık bir bölgede uçuş halindeyken sinyalinin kesildiğini gösteriyor.

Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, “Uçağın enkazına ulaşıldığında, ne yazık ki kurtulan olmadığı teyit edilmiştir” ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanı María Fernanda Rojas, acil durum protokollerinin devreye alındığını ve Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi’nin iletişimin kesilmesine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre uçakta 13 yolcu ve iki mürettebat bulunuyordu. Yolcular arasında, Catatumbo bölgesindeki göç mağdurlarının sesi olarak bilinen 36 yaşındaki Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da yer alıyordu.