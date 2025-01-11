DND Larnaka Gençlerbirliği, Transfermarkt verilerine göre 400 bin Euro piyasa değerine sahip, Fransız asıllı Kongolu Milli oyuncu yıldız forvet Kevin Koubemba’yı renklerine bağladı. Ligin 2. yarısında yıldız oyuncu DND Larnaka Gençlerbilriği için ter dökecek.

Koubemba: Tecrübe ve Güç Bir Arada

31 yaşındaki Kongo Milli Takımı oyuncusu, hem uluslararası hem de kulüp kariyerinde gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. 1,92 metre boyundaki dev forvet, hava toplarındaki hakimiyeti, fiziği ve bitirici vuruşlarıyla tanınıyor.

Futbol kariyerine, Fransa’nın köklü ekiplerinden LOSC Lille’in altyapısında başlayan Koubemba, burada yeteneğini kanıtladıktan sonra Brest ve CSKA Sofia gibi önemli kulüplerde forma giydi. Forvet mevkiinde üstlendiği kritik görevlerle hem lig maçlarında hem de uluslararası arenada başarıyla sahaya çıktı.

Yeni Dönem, Yeni Heyecan

Koubemba, DND Larnaka Gençlerbirliği için imza atarken şu sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı:

"Bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Sahada tüm gücümle mücadele edeceğim ve gollerimle takımımın başarısına katkı sağlayacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle harika bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

Gençlerbirliği'nden Dev Transfer

Bu transfer, DND Larnaka Gençlerbirliği’nin AKSA Süper Ligde mücadeleci bir takım olma hedefini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kulüp yönetimi, transferle ilgili yaptığı açıklamada, Kevin Koubemba’nın takıma hem saha içinde hem de dışında büyük değer katacağını vurguladı.