Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınan konser piyanistlerinden Rüya Taner, Bakü ve Mersin’in Anamur ilçesinde iki ayrı konserle sanatseverlerle buluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre 23 Haziran’da 4. Bakü Uluslararası Piyano Festivali kapsamında Mugam Center’da sahne alacak olan Rüya Taner, İpek Yolu’nun kültürel zenginliklerinden ilhamla hazırladığı “Asya’nın Tatlı Suları” başlıklı solo resitalini seslendirecek. Aynı konserde, Azerbaycanlı piyanist Yegane Akhundova, Bakü Oda Orkestrası eşliğinde Alexander Tsfasman’ın caz süiti ile sahne alacak.

Rüya Taner, 28 Haziran’da ise Anamur’da Yücelen Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen “Taşlar ve Tınılar: Kıbrıs’tan Anemurium’a Müzikal Bir Yolculuk” adlı etkinliğe ev sahipliği yapacak Anemurium Antik Kenti’nde piyano resitali verecek.