Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Katar ziyaretinin ardından İngiltere’ye gitti. “Birleşik Krallık Kıbrıs Ulusal Federasyonu” isimli Rum örgütünün başkanı Hristos Karaolis’le görüşen, “Chatham House”ta ve İngiliz Parlamentosu’nda düzenlenen etkinliklerde konuşma yapan Kombos Güney Kıbrıs’ın “sorunun değil çözümün parçası olduğunu” iddia etti.

Fileleftheros Kombos-Karaolis görüşmesinde “milli dava” (Kıbrıs sorunu) ile ilgili son gelişmelerin masaya yatırıldığını ve “hassas karar merkezlerinden biri” olarak nitelediği “Birleşik Krallık Kıbrıs Ulusal Federasyonu’nun” faaliyetlerinin görüşüldüğünü yazdı.

Kombos “Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde” (Chatham House) düzenlenen “Kıbrıs’ın Jeostratejik Rolü: Perspektifler ve Zorluklar” konulu kapalı yuvarlak masa toplantısında ve İngiliz Parlamentosu’nda Kıbrıs Parlamenterler Grubu tarafından, Birleşik Krallık Kıbrıs Ulusal Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Kıbrıs konulu etkinlikte konuşmalar yaptı.

Kıbrıs sorununa değinirken “Kıbrıs meselesine sürdürülebilir çözümüne yönelik müzakerelerin, sadece iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliğe sahip ve AB ilke ve değerlerinin tam uygulandığı federasyon zemininde yeniden başlaması için her türlü çabayı harcamaya devam etmekte kararlıyız.” diyen Kombos Güney Kıbrıs’ın bölgede oynadığı rolü ve bir dizi devletle geliştirdiği iş birliklerini özellikle öne çıkardı.

Konstantinos Kombos Güney Kıbrıs’ın “uluslararası alanda dünya barışına katkı koyan bir unsur olarak tanınmasını” istediğini belirtti. Orta Doğu’daki son gelişmeler, Kıbrıs’ın, uluslararası topluma ilave bir sorun olarak algılanmak yerine uluslararası meselelerin göğüslenmesinde yapıcı rol oynayan bölgedeki önemli unsurlardan biri olarak uluslararasındaki konumunu güçlendirmesi gereğini vurguladı.

“Amaltheia” adını verdikleri “Gazze’ye deniz yoluyla kesintisiz insani yardım çabası” neticesinde gerek İsrail’in gerek Filistin’in gerekse BM’nin ve diğer uluslararası unsurların Güney Kıbrıs’a güven gösterdiğini söyleyen Kombos insani yardım çabasının Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerlerinin iş birliğinde devam ettiğini söyledi.

Konstantinos Kombos coğrafyanın Rum dış politikasının odağında olduğuna dikkat çekerek Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki kesişme noktası olarak rollerini şekillendirmelerindeki ana parametrenin coğrafya olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın “karmaşık bölgedeki (gemi) çapa ve AB’nin Doğu Akdeniz’deki feneri olma görevini” yürüttüğünü savunan Kombos “Kıbrıs sorunun değil, çözümün parçasıdır.” ifadesini kullandı.

Konstantinos Kombos Londra’daki muhataplarına inşaat ve donanımını ABD’nin finanse ettiği CYCLOPS merkezinin işleyişi hakkında da bilgi verdi. CYCLOPS’un sadece bir yıl önce faaliyete girmesine karşın Mısır, Ürdün, Irak, Yemen, Pakistan ve diğer devletlerden 900’den fazla üst düzey devlet memuruna eğitim programı sağladığını anlattı.

Kombos düzensiz göçmenler ve sığınmacılar konusuna da değinerek “Türkiye’yi düzensiz göçmenler/sığınmacılar konusunu araç olarak kullanmakla” suçladı.

Haravgi haberini “Konstantinos Kombos Londra’da… ‘Kıbrıs’ın Jeostratejik Rolü: Perspektifler ve Zorluklar’” başlığı altında özetledi.