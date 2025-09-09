62 milyar TL’yi aşan bilanço büyüklüğü ve yüzde 20 seviyesindeki sermaye yeterliliğiyle KKTC bankacılık sektöründe önemli bir konuma sahip olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 66. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla 9 Eylül 1959 tarihinde kurulan Koopbank'ın, bugün ülke geneline yaygın 20 şubesi bulunduğunu kaydetti. Gerek mevduat ve kredi hacmi, gerekse bilanço büyüklüğü ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörü içinde en büyük paylardan birine sahip olduğunu ifade eden Ataman, Koopbank’ın bilanço büyüklüğü, öz kaynak ve sermaye yeterliliği rasyosu ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu belirtti.

145 bini aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Ataman, tüm sektörlere krediler sağladıklarını, müşterilere güven verdiklerini ifade etti. Kamunun bankaya olan borçlarının ödenmesi konusunda artık net bir istikrarın sağlandığına dikkat çeken Ataman, “Geçtiğimiz yıl 630 milyon TL, bu yılın ilk sekiz ayında tahsilat rakamı 670 milyon Türk Lirası oldu. Kamu borçlarına yapılacak olan her tahsilat sonuçta bu toplumun daha ileriye doğru gelişmesi için yatırıma dönüşecek, halka ihtiyaçlarını çok daha uygun maliyetli krediler ile sağlamak yönünde önemli bir destek olacaktır. Kazancımız ülkemizin kazancınadır” dedi.

Ataman, bankacılık sektöründe dijitalleşmenin önemine ve bankanın yaptığı yatırımlara da dikkat çekerek, KKTC e-devlet platformuna bankaların mobil uygulamaları üzerinden erişim sağlanacağını ve sunulan hizmetlerden yararlanılabilineceğini kaydetti.

-Opimum Safir geliyor

Ülke geneline yaygın 300’e yakın Koop24 ve Cardplus ATM’sinin tüm yerel banka müşterilerine hizmet sunduğunu belirten Ataman, “Optimum Safir” kredi kartını da çok yakında müşterilerine sunacaklarına işaret etti.

Ataman, “Safir yeni bir yaşam tarzı sunuyor. Birçok farklı sektörde bugüne kadar görülmemiş ayrıcalıkları beraberinde getiriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sunduğumuz lounge imkânını artık çok farklı bir seviyede İstanbul Havalimanı'nda da müşterilerimizin deneyimine katacağız. Safir günlük hayatın her anını özel ayrıcalıklara dönüştürecek” dedi.

Ataman, ana görevlerinden birinin de tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda geleneksel olarak etkin ve eksiksiz bir hizmet verilmesi için büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti.

-Koopbank sorumluluk üstlenecek

Gündemde olan Koopbank’ın üç iştiraki ile ilgili olarak da açıklamada bulunan Ataman, Koopbank gibi ölçeği itibarıyla ülke ekonomisi üzerinde etkisi bulunan bir finans kurumunun, böyle bir dönemde mutlaka sorumluluk üstleneceğini, sorunların bir an önce çözümüne ortak olarak elini taşın altına koyacağını belirtti.

Ataman, bankanın Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ve Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA) üyesi olarak yıl içinde ICA, Coops Europe ve ICBA’in genel kurullarına tam üye sıfatıyla katılım gösterdiklerini kaydetti.

Koopbank’ın her zaman toplumdan aldığını topluma verme anlayışıyla hareket eden bir banka olduğunu ifade eden Ataman, sadece ekonomik sonuçları olabilecek faaliyetlerde değil, hayata geçirdikleri eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkeye değer katmaya devam ettiklerini belirtti.