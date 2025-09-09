Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski siyasetçi ve inşaat mühendisi Olgun Paşalar’ı evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, bakanlık ve meclis başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Olgun Paşalar’la görüşmeden duyduğu mutluluğu dile getirdi, Paşalar’ın verdiği hizmetlerin unutulmayacağını söyledi.