KKTC bankacılık sektöründe önemli bir konuma sahip olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) 67. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, bankanın 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla 9 Eylül 1959 tarihinde kurulduğunu belirtti.

67 yıllık bir kurum olmanın yalnızca uzun bir geçmişe sahip olmak anlamına gelmediğini ifade eden Ataman, bu süre boyunca toplumun güvenini koruyabilmenin, değişen koşullara uyum sağlayabilmenin ve ülkeye karşı taşıdığı sorumluluğu kuşaklar boyunca sürdürebilmenin çok daha önemli olduğunu belirtti.

Ataman, Girne açıklarında yaşanan elim gemi kazasının toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bir kuruluş yıl dönümünden söz ederken, toplumumuzun yaşadığı büyük acıyı görmezden gelmemiz mümkün değildir. Yaşananların ailelerde ve toplumumuzda yarattığı derin üzüntüyü yürekten paylaşıyoruz."

Kamunun Koopbank’a olan kredi borçlarının geri ödenmesinde son yıllarda sağlanan düzenli yapının devam ettiğini belirten Ataman, 2026 yılının ilk sekiz ayında kamu kredilerinden yaklaşık 1 milyar Türk lirası tahsilat gerçekleştirildiğini söyledi.

“1959’dan bugüne uzanan geçmişimizin en büyük anlamı, toplumumuzun bize duyduğu güven ve bunun beraberinde getirdiği sorumluluktur.” diyen Ataman, asıl görevlerinin Koopbank’ın yıllar içinde oluşturduğu değerleri koruyarak gelecek kuşaklara taşımak olduğuna inandıklarını kaydetti.

Ataman, Koopbank’ın uzun yolculuğuna katkı koyan müşterilere, kooperatiflere, üreticilere, çalışanlara ve geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ederek, köklü değerleri değişen dünyanın gerekleriyle buluşturup ülke için üretmeye ve bankayı geleceğe daha güçlü taşımaya devam edeceklerini vurguladı.