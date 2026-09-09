Haspolat Sanayi Bölgesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 42 yaşındaki MD Serazul Haq (E), hayatını kaybetti, bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde meydana gelen olayda, A.T.(E-59), kullanımında bulunan tır aracın hidrolik rampasını indirdiği sırada o esnada rampanın altından geçen MD Serazul Haq’nun üzerine rampa düştü.

Olayda ağır yaralanan MD Serazul Haq, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında tır araç sürücüsü A.T. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.