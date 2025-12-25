Koopbank, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında eğitime verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor. Koopbank ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde, 30 öğrenciye eğitim bursu sağlanmasını öngören “Öğrenci Sponsorluğu” programı için protokol imzalandı. İmza töreni Koopbank Genel Müdürlük binasında düzenlendi.

Törende konuşan Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, eğitimin geleceğe yapılan en kalıcı yatırım olduğunu vurgulayarak, çocuklar ve gençlere yönelik projelerin bankanın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Yerli, sürdürülebilir burs destekleriyle öğrencilerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmelerine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ise burs programlarının süreklilik taşımasının önemine dikkat çekti. Koopbank’ın eğitime verdiği desteğin her yıl artarak devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Örs, bu iş birlikleri sayesinde daha fazla öğrencinin eğitim desteği alabildiğini belirterek Koopbank’a teşekkür etti.