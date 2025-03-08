Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ‘denetimde kalitenin artırılması” hedefiyle, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) işbirliğiyle, ‘Mali Tablo Analizleri, Yorumlanması ve Raporlama konulu bir eğitim gerçekleştirdi.

Mukayyitliğin Eğitim İstatistik ve Araştırma Şube Amirliği koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği kadrosunda görev yapan tüm müfettiş ve amirlere yönelik toplam 10 saatlik eğitim Prof. Dr. Mehmet Ağa tarafından verildir.

LAÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından organize edilen seminere katılan Kooperatif Şirketler Mukayyitliği müfettiş ve amirlerine Sertifikaları Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarafından Kooperatif Şirketler Mukayyidi Ramadan Öcal’ın makamında verildi.