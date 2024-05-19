Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) ortaklığında “Mağusa’da Korolar Tınlıyor” Koro Şöleni gerçekleştirildi.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen şölende toplam 14 çok sesli koro sahne aldı. Etkinliğe CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile çok sayıda koro sever katıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Çocuk, gençlik, yetişkin ve kadın korolarının yer aldığı şölende birbirinden güzel çok sesli koro eserleri seslendirilerek, ülkedeki çok sesli koroların bir şölen havasında bir araya getirip koroların birbirlerini dinlemeleri, kaynaşmaları ve repertuar paylaşımını güçlendirmeleri sağlandı.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan etkinlikte KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu, KPKD Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Koroları, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, DAÜ Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Programı Korosu, Barış İçin İki Toplumlu Koro – Lena Melanidou, Sonare Çok Sesli Korosu, Kyrenia International Choir, YDÜ Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Korosu, Mormenekşe Çağdaşlar Korosu, Vox Africa Choir, Ceasar Choir ve KPKD Otello Çok Sesli Korosu sahne aldı.