İngiltere'deki Kraliyet Balesi ve Operası (RBO), gelecek yıl İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sahnelemeyi planladığı "Tosca" adlı prodüksiyonunun gösterimini iptal etti.

İngiltere merkezli "Filistin için Sanatçılar Grubu"ndan yapılan açıklamada, RBO Genel Müdürü Alex Beard'ın, 1 Ağustos'ta çalışanlarına yaptığı bilgilendirmede, "Yeni Tosca prodüksiyonumuzun İsrail'e gitmeyeceğine karar verdik." ifadesini kullandığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, İsrail Ulusal Operası'nın internet sitesinden de RBO'ya dair tüm referansların kaldırıldığının görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iptal kararının, RBO bünyesinde görev yapan dansçı, müzisyen, teknik ve idari çalışanlardan oluşan 182 kişinin imzaladığı açık mektubun ardından alındığına işaret edildi.

Açıklamada, Filistin için Sanatçılar Grubu'nun alınan kararı "kurumsal hesap verebilirlik açısından önemli kazanım" olarak nitelendirdiği vurgulandı.

Kültür alanındaki birçok kurumun Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kaldığı kaydedilen açıklamada, RBO çalışanlarının bu çıkışının ise sessizliğe karşı "etik bir uyanış" olduğunun altı çizildi.

- Kraliyet Balesi ve Operası çalışanları, kurumun sessizliğini eleştirmişti

Kraliyet Balesi ve Operası'nın 182 çalışanı tarafından imzalanan açık mektupta, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de meydana gelen sivil ölümler karşısında kurum yönetiminin sessizliği eleştirilmiş ve İsrail'de mevcut ya da gelecekteki hiçbir gösteriyi kabul etmeyeceklerine yer verilmişti.

Mektupta, İsrail Ordusu askerlerine ücretsiz bilet sunan İsrail Ulusal Operası ile işbirliği yapılmasının, Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolaylı olarak meşrulaştırdığı belirtilmişti.

Ayrıca, mektupta, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gösterilen hızlı tepki ve dayanışmanın, Filistin söz konusu olduğunda gösterilmemesi "çifte standart" olarak nitelendirilmişti.

Çalışanlar mektupta, geçen ay Kraliyet Balesi ve Operası sahnesinde Filistin bayrağı açarak protesto eyleminde bulunan bir sanatçıya da desteklerini dile getirmişti. Mektupta, "Küresel ölçekte saygınlığı olan bir kurum olarak, kültürel değerleri şekillendirme gücümüzü etik sorumlulukla kullanmalıyız." değerlendirmesine yer verilmişti.

İngiltere'de sanat, kültür ve müzik alanında çok sayıda çalışan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, ülkedeki kültürel kurumlara İsrail'le iş birliklerini sonlandırmaları yönünde çağrılar yapıyor.