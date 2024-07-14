Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs Türk halkının en katı sömürgecilik koşulları altında adeta yok edilmeye çalışıldığını ve bu düzenin sonsuza kadar böyle devam edemeyeceğini savundu.

KSP’den yapılan açıklamada, “Güzel ülkemizde bizlere tüm bu rezillikleri ve acıları yaşatan ve yaşatmakta olan, her türlü sömürü, soygun ve talanı layık gören, hayatımızı karartan bu düzene boyun eğmeyeceğiz.” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs halkına zulmü layık gören emperyalist güçlere, onların bölgesel ve yerel işbirlikçilerine karşı anti-emperyalist mücadele ruhu ve güç birliği içinde direniş ve mücadeleyi sürdürmekte kararlı olunduğu vurgulandı.

Bölgede ve dünyada barış talebinin de yinelendiğini açıklamada, bu kapsamda bir “barış hareketi”nin oluşturulması gerektiği kaydedilerek, bunun ancak dünya halklarının etkin katılımıyla, anti-emperyalist olacak şekilde mümkün olabileceği belirtildi.

15 ve 20 Temmuz’un yıl dönümü haftası nedeniyle yayımlanan açıklamada, “15-20 Temmuzların Kıbrıs halkına kurtuluş değil felaket getirdiği” ileri sürüldü.

Açıklamada, 15 Temmuz 1974’teki Yunanistan’ın siyasi darbesinin ve 20 Temmuz’da Türkiye’nin harekatının NATO’da belirlenen bir “çifte Enosis” planı olduğu savunularak, süreçte yaşananların bu plan ışığında yapıldığını, gelinen noktada, Kıbrıs Türk halkının asimilasyon ve yok olmaya gitmekte olduğu iddia edildi.