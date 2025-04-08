Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), bu akşam Lefkoşa’da yapılacak eyleme destek belirtti ve halkı eyleme katılmaya çağırdı.

KSP Merkez Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, orta okullarda başörtüsü takmayı “insan hakkı” olarak lanse etme girişimleri eleştirildi.

“Sosyal demokrat ve Kemalist laik kesimler sorunun bir demokrasi sorunu olduğunu öne sürerlerken Kuzey Kıbrıs’ta var olan rejimin burjuva demokrasisi bile olmadığını gizlemeye çalışıyorlar. Amaçları Kuzey Kıbrıs’taki Kemalist laik sistemin T.C. himayesinde devam etmesini sağlamaktır" görüşünü savunan KSP, destek belirttiği eylemin, sadece başörtüsü ile sınırlandırılmasının yanlış olduğunu, “demokrasi ve laiklik için emperyalizme karşı bayrak açmaları” gerektiğini kaydetti.