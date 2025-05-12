Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., uluslararası ofis sorumlusu A.S. ve asistan B.Ö., bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık avukatları Hasan Yücelen, Doğa Zeki ve Talat Tanca'nın hazır bulunduğu mahkeme, davanın 11 Haziran’a ertelenmesine emir verdi.

Mahkemede söz alan sanık S.G.’nin avukatı Doğa Zeki, dosyalarla ilgili bir takım gelişmeler ve Savcılık ile ciddi görüşmelerin olduğunu aktardı.

Zeki, bütün dosyaların bitirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Sanık B.Ö.’nün avukatı Hasan Yücelen de, bir dosyanın daha iletileceğinin söylendiğini ancak dosyanın henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Sanık A.S.’nin avukatı Talat Tanca ise müvekkilinin kendi diplomasıyla alakalı mütalada olan iki dosyasının daha var olduğunu belirtti.

Tanca, iki davanın da dosyalanmasının ardından hepsini bir bütün olarak değerlendirme niyetinde olduklarını kaydetti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 11 Haziran Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.