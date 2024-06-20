Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile asistanı B.Ö., bugün ilk tahkikat duruşması için Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada, sekizinci tanık Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı mahkemede emareleri sundu. Tahkikat Memuru Özbaylı mahkemeye bugüne kadar toplam 18 emare sunarken, S.G ile B.Ö.’nün duruşması yarın kaldığı yerden devam edecek.

-Sanıklar aleyhinde hangi suçlamalar bulunuyor?

S.G. aleyhinde; “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini; B.Ö. aleyhinde ise; “sahte resmi evrak düzenleme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

-Bugün sunulan emareler

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü ve sanıkların avukatları Doğa Zeki ile Hasan Yücelen hazır bulundu.

Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, sürece ilişkin polisin elindeki emareleri geçtiğimiz hafta kaldığı yerden mahkemeye sunmaya devam etti.

Tahkikat Memuru, sanık S.G’nin Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında tespit edilen 10 bin dolar nakit parayı Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırdıklarını ifade ederek, tahsilat makbuzu, fişi ve müşteri dekontunu emare olarak sunduğunu kaydetti.

Bazı kişilerden temin edilen okulun muhasebe kaydı çıktıları, mail çıktıları, WhatsApp yazışmalarının bulunduğu ekran görüntülerinin görselleri ile bazı banka dekontlarını da mahkemeye emare olarak sunan Tahkikat Memuru Özbaylı, sanık B.Ö’nin kullanımında bulunan bir laptop ile sanık S.G’nin Çatalköy’deki evinde bulunan bir bilgisayarı da emare olarak mahkemeye sundu.

-Duruşma yaklaşık iki saat sürdü

İki sanığın KKTC’de bulunan bankalara ait tüm hesap dökümlerini içeren CD’leri de mahkemeye sunan Tahkikat Memuru Özbaylı, ayrıca B.A isimli şahıstan temin edilen 12 sayfadan oluşan WhatsApp görselleri ile bir bankaya ait dekontları da mahkemeye emare olarak sundu.

Bugün saat 12.00’de başlayan duruşma yaklaşık iki saat sürdü. Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, duruşmanın yarın kaldığı yerden devam etmesine emir verdi.