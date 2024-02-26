Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Ş.K. (E-38) tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, zanlı, "sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve para temini" suçlarından yarın Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılacak
Açıklama şöyle:
"Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Ş.K. (E-38) tutuklandı. Tutuklanan zanlı
'sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini' suçlarından yarın sabah Güzelyurt'ta mahkeme huzuruna çıkarılacak"