Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Ş.K. (E-38) tutuklandı.

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Polisin açıklamasına göre, zanlı, "sahte belge düzenleme,  tedavüle sürme ve para temini" suçlarından yarın Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılacak

Açıklama şöyle:

"Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Ş.K. (E-38) tutuklandı. Tutuklanan zanlı 

'sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini' suçlarından yarın sabah  Güzelyurt'ta mahkeme huzuruna çıkarılacak"