Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) hakkında hazırlanan denetim raporunu değerlendirerek aldığı kararları açıkladı. YÖDAK, KSTU'da 29 bölümü bir yıl süreyle askıya alırken, bazı bölümlerin izinlerini de iptal etti.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, açıklanan rapora ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, yükseköğrenim alanının denetlenmesi ve kalitesinin yükseltilmesi yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Üniversitedeki mevcut öğrencilerin mağdur olmayacağını kaydeden Prof. Dr. Aykut Hocanın, izni iptal edilen bölümlerde henüz öğrenci kaydı yapılmadığının altını çizdi.

Hocanın, izni askıya alınan bölümlerde ise yeni öğrenci kaydı yapılamayacağını ancak mevcut öğrencilerin eğitimine devam edebileceğine vurgu yaptı.

Hocanın, sorunların ve eksikliklerin giderilmesi halinde söz konusu bölümlerle ilgili askıya alma kararının kaldırılacağını belirtti.

-YÖDAK kararları...

YÖDAK’ın aldığı kararlar şöyle:

“Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 2025/10 toplantı sayılı kararında,

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne yapılan denetime ilişkin hazırlanan rapor ve üniversitenin göndermiş olduğu cevap yazısını görüşmüş olup, yapılan değerlendirme sonucunda;

YÖDAK’ın 20 Şubat 2025 tarih ve 2025/06 sayılı kararına istinaden Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yapılan 04/07/2024 tarihli denetim neticesinde tanzim edilen Denetim Raporu 14 Mart 2025 tarihinde Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve anılan üniversite ile paylaşılmıştır. Anılan üniversite 24 Mart 2025 tarihinde raporla ilgili olarak cevabi yazısını paylaşmıştır. Denetim Raporu ve cevabi yazı değerlendirildiğinde;

1. YÖK onayı olmayan Veterinerlik Lisans, Eczacılık Lisans (İngilizce), Tıp Lisans (İngilizce), Diş Hekimliği Lisans (İngilizce) programlarına Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı öğrenci kaydı yapıldığı, Diş Hekimliği Lisans ve Tıp Lisans özlük dosyalarında eksik evrak ile KKTC yurttaşı öğrencilerin kayıt yaptırdığı, Antrenörlük Eğitimi Lisans, Tıp Lisans (İngilizce) ve Diş Hekimliği Lisans (İngilizce) programlarına uluslararası (KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan diğer ülke yurttaşı) öğrencilerin kabul ve kaydı ile ilgili mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, Antrenörlük Eğitimi Lisans ve Diş Hekimliği Lisans (İngilizce) programlarına mevzuata aykırı yatay geçiş yapıldığı ve denetim raporundaki ayrıntılar ile birlikte tespit edildiğinden üniversitenin Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğünün 9.(3).(B) maddesi uyarınca ihtar edilmesine ve kararın üniversiteye tebliğinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ihtar edildiği hususla ilgili olarak tüm programlar için yaptığı düzenlemeleri ve aldığı tedbirleri YÖDAK’a bildirmesine, bildirmediği takdirde mezkur tüzük kapsamında ileri disiplin soruşturulması başlatılmasına,

2. Denetim Raporunun Tablo 1, 10. ve 11. bölümlerinde belirtilen üniversitede yürütülen lisans ve lisansüstü ders ve tez dosyalarında, sınavlarda ve ölçme ve değerlendirme ile ilgili akademik süreçlerde eksiklikler ve mevzuata aykırılıklar tespitinin Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğünün 9.(3).(C) maddesi uyarınca ihtar edilmesinde ve kararın Üniversiteye tebliğinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ihtar edildiği hususla ilgili olarak tüm programlar için yaptığı düzenlemeleri ve aldığı tedbirleri YÖDAK’a bildirmesine, bildirmediği takdirde mezkur tüzük kapsamında ileri disiplin soruşturulması başlatılmasına,

3. Denetim Raporunda ayrıntıları belirtildiği ve üniversiteden gelen 24 Mart 2025 tarihli cevabi yazı doğrultusunda Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde aşağıdaki programlarda görevlendirilerek istihdam edilen öğretim üyesi sayısı mevzuatta bulunan asgari öğretim üyesi koşullarını karşılamadığı ve Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlarda müfredatların yürütülmesinde, tez jürilerinin oluşturulmasında, ilgili doktora programlarında yayın şartının yerine getirilmesinde, doktora öğretim süresi ile ilgili mevzuata aykırılıklar gerekçesi ile üniversiteye Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğünün 9.(5).(B) maddesi kapsamında; aşağıda sıralanan programların Öğretime Başlama İzinlerinin karar bildirim tarihinden itibaren bir yıl (1 yıl) süre ile askıya alınmasına,

a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans (Türkçe)

b) Çocuk Gelişimi Lisans (Türkçe)

c) Hemşirelik Lisans (Türkçe)

d) Rekreasyon Lisans (Türkçe)

e) Spor Yöneticiliği Lisans (Türkçe)

f) Antrenörlük Eğitimi Lisans (Türkçe)

g) İşletme İngilizce Lisans (Türkçe)

h) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yüksek Lisans (İngilizce)

ı) Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Türkçe)

i) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans (Türkçe)

j) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans (Türkçe

k) İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Türkçe)

l) Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Türkçe)

m) Ortodonti Yüksek Lisans (İngilizce)

n) Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans (İngilizce)

o) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora (Türkçe)

ö) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora (İngilizce)

p) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora (Türkçe)

r) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora (Türkçe)

s) İşletme Yönetimi Doktora (Türkçe)

ş) İşletme Yönetimi Doktora (İngilizce)

t) Klinik Psikoloji Doktora (Türkçe)

u) Ortodonti Doktora (İngilizce)

v) Ortodonti Doktora (Türkçe)

y) Pedodonti Doktora (Türkçe)

z) Protetik Diş Tedavisi Doktora (Türkçe)

aa) Eczacılık Doktora (İngilizce)

ab) Eczacılık Doktora (Türkçe)

ac) Veterinerlik Lisans (Türkçe)

4. Denetim Raporunda yapılan tespitler neticesinde üniversite tarafından aşağıda sayılan programlara öğretime başlama izni almış olduğu halde iki yıl ve/veya iki yılı aşkın süredir öğrenci kaydı yapmadığı ve/veya anılan programları faaliyete geçirmediği gerekçesi ile üniversiteye Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğünün 9.(6).(B) maddesi uyarınca aşağıda öğretime başlama izin tarihleri ve isimleri yazılı programların Öğretime Başlama İzinlerinin iptal edilmesine ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Açma Ön İzinlerinin yeniden değerlendirilmesinin önerilmesine,

a) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

b) Türkçe Öğretmenliği Lisans

c) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans (Türkçe)

d) Ebelik Lisans (İngilizce)

5. 25 Temmuz 2018 tarihli YÖDAK kararıyla askıya alınan ve 1 yıl içerisinde gerekli şartların yerine getirilmediği tespit edilen aşağıdaki programların Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğünün 9(6)(Ç) maddesi gereğince Öğretime Başlama İzinlerinin iptal edilmesine ve isimleri yazılı programların Öğretime Başlama İzinlerinin iptal edilmesine ve KKTC Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Açma Ön İzinlerinin yeniden değerlendirilmesinin önerilmesine,

a) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans (Türkçe)

b) Radyoterapi Ön lisans (Türkçe)

c) Optisyenlik Ön lisans (Türkçe)

d) İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans (Türkçe)

e) İlk ve Acil Yardım Ön lisans (Türkçe)

f) Diyaliz Ön lisans (Türkçe)

g) Anestezi Ön lisans (Türkçe)

h)Ameliyathane Hizmetleri Ön lisans (Türkçe)

i) Adalet Ön lisans (Türkçe)

j) Sağlık Yönetimi Lisans (İngilizce) (Sağlık Yüksekokulu bünyesinde)

k)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans (İngilizce) (Yüksekokul bünyesinde)

l) Beslenme ve Diyetetik Lisans (İngilizce) (Yüksekokul bünyesinde)

m) Çocuk Gelişimi Lisans (İngilizce) (Yüksekokul bünyesinde)

n) Sosyoloji Lisans (İngilizce)

o) Sosyal Hizmet Lisans (İngilizce)

p)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans (İngilizce)

q) Psikoloji Lisans (İngilizce)

r)Hukuk Lisans (İngilizce)

s)İlköğretim Matematik Öğretmenliği/Matematik Öğretmenliği Lisans

Karar verilmiştir."

-Alınan kararlar ne anlama geliyor?

YÖDAK tararfından alınan ihtar kararı, üniversitenin söz konusu eksiklikleri en geç 3 ay içerisinde gidermemesi halinde, hakkında ileri disiplin soruşturması başlatılması; Askıya alma veya durdurma kararı, ilgili akademik birimin belli bir süre yeni öğrenci kabul etmemesi ve/veya öğrenci kaydının tamamen durdurulması, yatay geçiş, transfer dahil hiçbir suretle öğrenci kaydı alınmamasıdır. Alınan bu karar üniversitenin mevcut ve kayıtlı öğrencilerinin eğitim sürecini etkilemez; Öğretime Başlama İzninin iptali ise, ilgili programa YÖDAK tarafından verilen öğretime başlama izninin iptal edilmesi anlamı taşır.