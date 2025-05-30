Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Rüya adlı çocuk oyunuyla Konya 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali’ne katıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Konya'da çocuklar için sahnelen Rüya oyunu toplamda 2 temsil yaptı.

Festival’de Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Gürcistan’dan beş yabancı ekip ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları’nın 13 yerli grubu yer aldı.

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