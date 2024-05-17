Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) 38’inci Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sendika’dan yapılan açıklamaya göre Genel Kurulda Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri de belirlendi.

Yönetim Kurulu Güven Bengihan, Serman Yiğit, Gökhan Tozan, Çağın Oytaç, Muzaffer Sevim, Şaziye Şaban, Mehmet Oytam, Emete Taşkan, Ülfet Kral, Didem Bülbülcü Aliusta, Asım Kamacı, Osman Özkoraltay, Onay Hacıküçük, Fırat Başpınar, Cemal Tunçbel, Osman Onbaşı, Özge Asker Özel, Engin Kürşat, Asya Derya Erensoy, Yaşar Göksu, Ahmet Uzun, Nilay Doğu, Hasan Özkan, Fulden Serinsu, S. Kemal Alagöz, Gürcan Kızıler, Gözde Ermetal Karadeniz, Necip Basmaz, Hasan Alkaya, Devrim Bozat’dan oluştu.

Onur Kurulu’nda ise Ahmet Kaptan, Filiz Tayfun, Ahmet C. Musaoğulları, İbrahim Solmazcan ve İsmail Aliusta yer aldı.

Genel Kurulda ayrıca KTAMS’ın tüzüğü ve temel ilkeleriyle örtüşen üst örgütlere (Konfederasyon-Federasyon) kurucu üye ve/veya üye olması yönündeki karar tasarısı ve tüzük değişiklikleri de delegeler tarafından oylanarak kabul edildi.