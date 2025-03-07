Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) Sendikası 4 kişilik bir aile için 28 Şubat tarihi itibariyle açlık sınırını 28 bin 242 TL olarak açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, açlık sınırını Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından gönderilen fiyatların ortalamalarını alarak hesapladıklarını ifade etti.

Bu doğrultuda sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 241,14 aylık 7 bin 234,2; yetişkin bir erkek için günlük 251,74 aylık 7 bin 552,2 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 268,17, aylık 7 bin 45,1 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 180,34 TL, aylık 5 bin 410,2,8 TL olarak belirlendi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 28 bin 242 TL olarak hesaplandı.

İstatistik Kurumu’nun enflasyon oranlarına yer verilen açıklamada, kurumun resmi rakamlarına göre Ocak ayında yüzde 2,02, Şubat ayında ise yüzde 2.16 enflasyon meydana geldi, iki aylık enflasyon oranı yüzde 4,21 olarak belirlendi.

Bengihan, “Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.