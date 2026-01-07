Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, kişisel muafiyetleri ve vergi dilimlerinin, çalışanları koruyacak şekilde, ivedilikle güncellenmesi için Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya çağrıda bulundu.

Kamu çalışanları ile emekçilerin ağır vergi adaletsizliğine maruz kaldığını savunan Bengihan, vergi sisteminin az kazananın az, çok kazananın daha fazla vergi ödediği yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Bengihan, yazılı açıklamasında, çalışanlarının vergi dilimleri ve kişisel muafiyetlerinin halen düzenlenmemesinin endişe yarattığını söyledi.

Güven Bengihan, bu ay sonunda maaşlara uygulanacak Hayat Pahalılığı artışıyla çalışanların ödemek zorunda kalacağı vergi miktarının da artacağını, artışların çalışanların cebine girmeden alınacağını ifade etti.

Vergi yükünün tamamen maaşlı çalışanların sırtına yüklendiğini savunan Bengihan, “Bu anlayış, emekçiyi yoksullaştıran, gelir dağılımındaki toplumsal adaletsizliği derinleştiren bir noktaya ulaştı” ifadelerini kullandı.

Kamuda yetkili beş sendikanın kasım ayında Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya bu konuda ilettiği yazıyı anımsatan Bengihan, 2026 yılı bütçesinin Genel Kurul’dan geçmesiyle değerlendirmenin başlayacağının kendilerine bildirildiğini söyledi.

2026 yılı bütçesinin Cumhuriyet Meclisi’nden Aralık sonunda geçtiğini hatırlatan Bengihan, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar, vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesine yönelik herhangi bir çalışma başlatılmamış olması kabul edilemezdir. Bu durum, hükümetin geçim sıkıntısıyla boğuşan halkımıza karşı ne kadar duyarsız kaldığının açık bir göstergesidir.”

Kamu çalışanları ve emekçilerin vergi adaletsizliğine daha fazla kayıtsız kalınmaması çağrısında bulunan Bengihan, Maliye Bakanı’nı vergi düzenlemeleriyle kişisel muafiyetlerin güncellenmesi için gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmaya davet etti.