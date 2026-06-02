Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümetin Hayat Pahalılığı ödeneğini kısmaya çalıştığını ve zamlarla halkın alım gücünün daha da gerilemesine yol açtığını savundu.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, hükümetin “bayramlık” olarak halka "elektrik zammını reva gördüğü" eleştirisinde bulundu; kamu maliyesinin batırıldığını, faturanın da çalışanlara, dar ve sabit gelirlilere kesildiğini ileri sürdü.

Hükümetin, "üst kademe yöneticilerine menfaat sağlayacak" yasal değişiklik önerisini Meclise getirerek ivedilik kararı aldığını da belirten Bengihan, "kamu kaynaklarını hoyratça dağıtmakla" suçladığı hükümeti kınadı.

Bengihan, "Hükümetinin halk düşmanı tutumunu şiddetle kınar, fatura kesme sırasının bir gün halka geleceğini hatırlatırız." dedi.