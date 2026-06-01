Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oyçokluğu ile kabul etti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hükümet ve bakanlık olarak halkın ayağına hizmet götürmek ve sağlık alanındaki eksiklikleri gidermek için her adımı attıklarını ve atacaklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel de, hükümet olarak güçlerini halktan aldıklarını ve halk için düzenlemeler yaptıklarını belirterek, seçim değil, hizmet odaklı çalıştıklarını söyledi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye yanıt verdi. Amcaoğlu, seçmen ile ortaklık ilişkisi içinde değil, seçmenden aldıkları vekaleti en iyi noktaya taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

Hamasetle siyaset yapılamayacağını, bu konuda ana muhalefeti anlamakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Amcaoğlu, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

Amcaoğlu, Kuzey ile Güney arasındaki ekonomiye yönelik karşılaştırmalara işaret ederek, Kuzeyin daha ucuz olduğunun tespit edildiğini ancak sırf muhalefet yapmak için aksinin savunularak eleştiri yapıldığını kaydetti.

Ülkede üreticinin, sanayicinin sesine kulak verilmesi gerektiğini, sırf muhalefet etmek için muhalefet edilmemesi gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, bazı sektörlerde Güneyde daha avantajlı fiyatlar olabileceğini ancak KKTC'de de birçok alanda uygun fiyatlar olduğunu söyledi.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Amcaoğlu, elektrikte en doğru yolun, depolamalı sistemlerle yeşil enerji yatırımının olacağını kaydetti. Amcaoğlu, 2028’de doğalgaz yatırımının da tamamlanmasının hedeflendiğini, Başbakan Üstel'in de bu yönde bir açıklaması olduğunu hatırlattı.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, 1 Haziran Dünya Çocuk Gününe işaret ederek, bugünün kutlamadan çok, çocuklar için farkındalık ve kimsesiz çocuklar için bir gün olduğunu kaydetti. Hasipoğlu, sevgi evinde çocukların devlet güvencesinde güzel huzurlu, koruma altında yaşadığını ifade ederek, istatistiki bilgiler verdi, ayrıca çocuklar için yapılan çalışmaları anlattı.

Hasipoğlu, cezaevindeki çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalara ve eğitimlere de önem verdiklerini belirterek, çocukların eşit fırsatlarla büyümediğini, o yüzden buna yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

-Başbakan Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, hükümetin göreve geldiği günden beri programa uygun şekilde çalıştıklarını, halkın alım gücünü düşürmediklerini, ekonomide her gelişmeye karşı önlemler aldıklarını, dünyadaki gelişmelerden, olumsuzluklardan halkın etkilenmemesi için çalıştıklarını vurguladı.

Üstel, 2020 yılından bugüne asgari ücret ile kamu maaşlarındaki iyileştirmelere işaret ederek, alım gücünün düşürülmemesi için de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Halka yönelik duyarsız kalmadıklarını, tüm seslere kulak verdiklerini, ekonomiye yönelik gereken adımları zamanında attıklarını belirten Üstel, Güney ile Kuzey arasında karşılıklı ziyaretlerin olduğunu, özel günlerde karşılıklı geçişlerin normal olduğunu ancak daha ucuz diye geçildiği söylemlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Güneyden yüzde 50 daha ucuz olduklarını ancak insanların geçip oradan alışveriş yapmasına normal baktıklarını anlatan Üstel, bu alışverişlerin karşılıklı olduğunu dile getirdi.

Üstel, hükümet olarak her köyü ziyaret ettiklerini, vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, güçlerini halktan aldıklarını, halk için düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Üstel, hükümet olarak kamu hizmetinde boşalan kadroların doldurulması için de gereken adımları attıklarını kaydeden Üstel, her alanda gereken adımları attıklarını, hal yasası kapsamında hallerle ilgili adımların da atılacağını söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile enerji alanında yapılan çalışmaları da anlatarak, hizmet için göreve devam edeceklerini, seçime değil hizmete odaklandıklarını belirtti.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de, olgular üzerinden konuşmayı önemsediklerini belirterek, insanların nefes almak için ülkeden çıktığını ama bunun ekonomik tarafının da olduğunu söyledi. İncirli, adil paylaşım ve toplumsal eşitlik olmayınca da sıkıntıların yaşandığını belirterek, “ülkeyi daha fazla nefessiz bırakmayın seçim tarihini verdin” ifadelerini kullandı ve “bu çark duracak” dedi.

Başbakan Üstel de, yeniden söz alarak, kimsenin rozetine göre değil, halka eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını işaret ederek, hiçbir çalışanı, sektörü ayırmadıklarını, insanların mutlu olduğunu, ülkenin de en güvenli ülke olduğunu kaydetti.

Polis teşkilatı sayesinde ülkenin güven içinde olduğunu belirten Üstel, polis teşkilatını tebrik etti. Üstel, giriş çıkışlardaki güvenlik önlemleri ile siyasi istikrar sayesinde ülkenin bugünkü güvenli seviyesine geldiğine işaret etti.

İncirli de, Üstel’in konuşmasını eleştirdi.

-Yasa tasarıları

Konuşmaların ardından Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu ele alındı. Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun tasarının oyçokluğu ile kabul edildiğini söyledi.

CTP Milletvekili Filiz Besim, yasa tasarısı üzerine söz aldı ve yasanın bir yıl önce geçtiğini, ancak üzerinde değişiklikler yapılabileceğinin söylenmesine rağmen bu konuda adım atılmamasını eleştirdi.

Besim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e yönelik de eleştiri ve suçlamalar yaparak, sağlıkta kaynakların “çar çur” edildiğini söyledi. Halk Sağlığı Yasası’nın önemine işaret eden Besim, sağlığın; verilerle, bilimle organize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık alanına yönelik değerlendirmelerde bulunan Besim, sürdürülebilir bir sağlık için gereken adımların bir an önce atılmasını temenni etti.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de, yasa tasarısına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Halk Sağlığı Yasası’nın uzun zamandır beklendiğini kaydetti ve buna yönelik çalışmaları anlattı. Bu yasanın Meclise getirilmesi yerine teşkilat yasalarının geçirilmek istenmesini eleştiren Rogers, sağlıkta “çalakalem” işlerin doğru olmadığını, önerilerin zamanında verilip tartışma ortamı yaratılması gerektiğini ve Sağlık Bakanı'nın da “bildiğini okumaması” gerektiğini kaydetti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, bugün Dünya Çocuk Günü olduğunu, çocukların ülkenin teminatı, geleceği ,umudu olduğunu belirtti.

Dinçyürek, milletvekilleri ile yasa tasarılarıyla ilgili görüştüğünü, Halk Sağlığı Yasası’na önem verdiklerini anlatarak, gençlere fırsat yaratmak için çalıştıklarını, yeni sağlık merkezleri açtıklarını ama eleştiriden başka bir şey görmediklerini belirtti.

Sağlık merkezlerindeki eksikliklerden haberdar olduklarını, gereken alımları yapacaklarını ve hemşire açıklarını kapatacaklarını ifade eden Dinçyürek, Halk Sağlığı Yasası’nı da en kısa zamanda Meclis’e göndereceklerini söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, yasa tasarısının maddelerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Sağlık Bakanına yönelik eleştirilerde bulundu, tasarıya ret oyu vereceklerini söyledi.

Yasa tasarısı konuşmaların ardından oy çokluğu ile kabul edildi.