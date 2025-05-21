Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) uzun bir süredir eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle Sosyal Hizmetler Dairesi’nin tüm birimlerinde, bugün iki saatlik uyarı grevi ve basın açıklaması yaptı.

Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan KTAMS, ilgili dairedeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla bu adımı attıklarını belirtti.

- Bengihan: “Dairede araba yok, şoför yok, bilgisayar yok, sistem yok…”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, çalışma barışından ve çalışma hayatından sorumlu olan birinin kendi bakanlığına bağlı dairelerde araç, şoför ve bilgisayarın olmadığını, altyapı eksikliğinin bulunduğunu söyleyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu eleştirdi.

Geçen sene 277 geçici işçinin istihdam edildiğini savunan Bengihan, “Nereye gitti 277 geçici işçi? Bu yılın son 4 ayında 12 tane geçici işçi, 28 de sözleşmeli personel istihdam edildi. Ama biz personel eksikliği, şoför eksikliği, araba eksikliği ve bilgisayar eksikliği için grev yapacağız.” diye konuştu.

Kendi dairesinin sıkıntılarını çözemediğini ileri sürdüğü Gardiyanoğlu'nun çalışma hayatının sorunlarına nasıl çözüm üreteceğini soran Bengihan, eleştirilerde bulundu.

“Bugün üyeleri bir kez daha tebrik ediyorum. Bu dairede hem kalbi hem de yüreği güzel insanlar var. Kendi arabasıyla göreve gider, bilgisayarı evden getirir. Çünkü hizmet ettiği insanlar, yardıma muhtaçtır. İsteseler; ‘araba yok, bilgisayar yok, sistem yok, o zaman iş de yok’ diyebilirlerdi.” şeklinde konuşan Bengihan, Sosyal Hizmetler Dairesi’ndeki "güvenlik eksikliğine" de dikkat çekti. Bengihan, “Personel eksikliği yüzünden eylem yapıyorsak, sorunu kendinizle arayın. Bizler burada, çalışanların daha iyi hizmet verebilmesi, gerekli sorunların ve eksikliklerin giderilmesi için yine bir grev yapıyoruz.” dedi.

Bengihan, iki hafta önce Girne 18 Yaş Üstü Engelliler ile ilgili birimde personel ve araç eksikliği nedeniyle başka özel şirketlerden hizmet alındığını ve kaza olduğunu belirtti.

Sorunlar konusunda çalışanlar ile yeniden bir toplantı yapacaklarını kaydeden Bengihan, “Açık ve net söylüyorum. Özellikle güvenlik, araç, şoför ve bilgisayar konusundaki eksiklikler ile ilgili sorunların çözülmemesi durumunda süresiz grev dahil eylem hakkımızı üyelerimizle konuşup alacağız.” dedi.

Yaşananların sorumsuzluk olduğunu savunan Bengihan, sorunlara çözüm üretilmemesi durumunda eylemlerini Çalışma Bakanlığı önüne taşıyacaklarını dile getirdi.

- Yiğit: “Daire, binlerce aileye gerek sosyal, gerekse maddi destek sağlıyor”

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit de Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarının 10.00-12.00 saatleri arasında grev uyguladıklarını belirterek, grevin nedenlerini sıraladı.

Yiğit, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çocuk, yaşlı, genç, engelli fark etmeksizin binlerce aileye gerek sosyal, gerekse maddi olarak destek sağladığını belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin altı ilçede Şube Amirliği bulunduğunu, bunların dışında Akdoğan, Mehmetçik ve Yeni Erenköy'de de büroların olduğunu ifade eden Yiğit, “Daire, ebeveynleri tarafından terk edilen, riskli durumlarda alıkonulan çocukları da çocuk yuvasında barındırmaktadır. Bunların dışında yaşlı bakımevimiz bulunmaktadır. Sosyal Hizmetler Dairesi kapsamı içerisinde bulunan huzurevimiz vardır.” dedi.

Yasalar ve çalışanların özveriyle yerine getirdiği görevler çerçevesinde dairenin çok geniş bir yelpazede hizmetlerini sürdürmeye çalıştığını belirten Yiğit, ancak yaşadıkları sorunlara çözüm üretilmediğini belirtti.

Bu konuda siyasi iradenin şart olduğunu sürekli olarak dile getirdiklerini ifade eden Yiğit, şöyle devam etti:

“Bundan birkaç ay önce Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Lefkoşa Kaza Dairesi’nde yaşanan bir şiddet olayı vardı. Güvenlik eksiğimiz, en önemli sorunlarımızdan bir tanesidir. Madde bağımlısı bir ebeveynin çocuğu, daire tarafından alınmış ve o madde bağımlısı şahıs buraya gelip olay çıkarmış, burada çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesinin boğazını sıkarak şiddet uygulamıştır.”

İstenmeyen ve daha da kötü olayların yaşanabilme ihtimali olduğunu aktaran Yiğit, bu konuda siyasi iradenin neyi beklediğini sordu.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin riskli çalışma alanları olduğunu dile getiren Yiğit, madde ve alkol bağımlılarıyla, psikolojik sorunları olan kişilerle yönelik çalışmalar yapılmak zorunda olunduğunu ifade etti.

“Bu çerçevede bu güvenliğin sağlanması ve siyasiler tarafından ortaya konması gerekir. Bu konudaki talebimizi daha önce yaptığımız gibi yeniliyoruz.” diyen Yiğit, dairedeki diğer sorunlara değindi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin birçok bölgede ortalama birer aracı bulunduğunu belirten Yiğit, araç eksikliğine dikkat çekti, daire çalışanlarının kendi araçlarıyla bazı riskli görevlere gitmek zorunda kaldığını savundu.

- “Araçların birçoğu miadını doldurdu"

“Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun bir an önce çözülmesi gerekir. Daireye daha fazla araç sağlanması gerekir.” şeklinde konuşan Yiğit, araçların birçoğunun miadını doldurduğunu ve dairede 20-25 yıllık araçların olduğunu söyledi.

Başbakanlığa ve diğer bakanlıklara işçi olarak istihdam edilen yüzlerce insan bulunduğunu ileri süren Yiğit, söz konusu kişilerin bu gibi yoğun çalışan yerlerde şoför ya da odacı olarak görevlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Birçok bölgede şoför eksikliği olduğunu kaydeden Yiğit, “Hatta bazı bölgelerde hiç yok. Bazı bölgelerde birer şoför var. Onlar da yeterli olmuyor.” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nin 4 bin 200 civarında sosyal yardım maaşı bağladığı aile olduğunu ifade eden Yiğit, şöyle devam etti:

“Bu ailelerin takibi için Sosyal Hizmetler Dairesi'nin ilgili personelinin sürekli olarak sokakta olması gerekiyor. Köyleri dolaşması gerekiyor. Sosyal yardım maaşı verilen veya yoksulluk ve noksanlık noktasında sorun yaşayan her bir aileye ulaşılması gerekirken, araç konusunda eksikliğimiz var. Ayrıca e-devlet sisteminden en azından bu sosyal yardım maaşı bağlanan kişilerin takip edilebilir olması gerekir. Veya hayatını kaybeden ve sosyal yardım maaşı alan kişinin Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından sistemsel olarak anında otomatik olarak görebiliyor olması gerekir. Bunlar önemli şeylerdir. Eğer bunları biz sağlayamıyorsak maddi olarak da devletin kasasından ciddi çıkışlar olur.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na eleştirilerde bulunan Yiğit, dairede yaşanan bilgisayar eksikliğine de değindi.

Bazı çalışanların evlerinden bilgisayarlarını getirerek bu konuda ellerinden geldiğince çaba sarf etiğini belirten Yiğit, konuşmasında “Şoförümüz yok, bilgisayar eksikliği var, sistemsel olarak yeterlilik yok.” ifadelerine yer verdi.

Dairede bütçe yetersizliği olduğunu aktaran Yiğit, bütçenin daha da arttırılması gerektiğini ve sorunların tamamının bütçeden kaynaklandığını ileri sürdü.

“Boş yere istihdam yapılmış insanlara maaş için bütçe ayrılıyor. Ama iş yapan dairelerin niteliğini artırabilmek için bütçe ayrılmıyor.” iddiasında bulunan Yiğit, ikiz binalar olarak bilinen ve dairenin bulunduğu yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kiralandığını ve yıllardır yüksek kira bedelinin ödendiğini savundu.

Yiğit, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin daha sağlıklı ve işlevsel koşullarda görevlerini ifade etmesi için mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.