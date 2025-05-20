Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle yarın Sosyal Hizmetler Dairesi’nin tüm birimlerinde 2 saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu.

KTAMS'dan yapılan açıklamada, uyarılarına rağmen Sosyal Hizmetler Dairesi’ndeki eksikliklerin uzun süredir giderilmediği savunularak, yarın ilgili dairenin tüm birimlerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında uyarı grevi yapacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, KTAMS yetkilileri yarın saat 11.00’de Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü önünde grevle ilgili basın açıklaması da yapacak.